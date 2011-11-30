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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 14:23 BJT

〔印度数据〕7-9月GDP较上年同期增6.9%为逾两年最慢增速,但符合预期

路透11月30日电---政府周三公布的数据显示,印度7-9月季度国内生产总值(GDP)较上年同期成长6.9%,增速为逾两年来最慢,但符合市场预估.

7-9月制造业较上年同期成长2.7%;农业产出增长3.2%.

印度本财年到2012年3月底止,7-9月为财年第二季度.(完)

--编译 张若琪;审校 张涛

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