〔印度数据〕7-9月GDP较上年同期增6.9%为逾两年最慢增速,但符合预期

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透11月30日电---政府周三公布的数据显示,印度7-9月季度国内生产总值(GDP)较上年同期成长6.9%,增速为逾两年来最慢,但符合市场预估.
7-9月制造业较上年同期成长2.7%;农业产出增长3.2%.
印度本财年到2012年3月底止,7-9月为财年第二季度.(完)
--编译 张若琪;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。