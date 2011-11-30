〔台湾债市〕殖利率微幅收低,审慎观望欧元区的援助进展

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北11月30日电---台湾债市主流券殖利率周三微幅收低.市场审慎观望欧元区的援助进展,由於交投意愿依旧低落,令市况无法脱离低量盘整的格局.
交易商认为,虽然这两天美国的经济数据表现不错,欧洲因应债务危机也陆续推出解决方案,不过观察美债殖利率的走势却是开高走低,显见不确定因素令风险意识无法降温.虽然台债价格偏高,但只要避险需求存在,要见到殖利率弹升的机率不大.
"话题都在欧债危机、美国减赤以及中国到底会不会软着路上打转,没有明确方向."一寿险业交易员说.
另一证券商交易员则认为,除非像是中国祭出降息的大动作,否则要寄望台湾央行能在12月底降息,进而促使债市殖利率下跌的期待,应该是不存在的.
欧元区财长周二同意将4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化,透过提供担保及联合投资计画双管齐下.财长们也同意继续向希腊和爱尔兰提供金援.[ID:nCN1250934].
周二有数据显示,美国11月消费者信心从两年半低点反弹,因人们对就业和收入前景的忧虑降低,令周末零售销售数据增长引发的乐观情绪进一步增强.但此令美国公债价格跌势有限,因为交易商对欧洲的忧虑依旧存在.
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.67 1.0333 1.0330-1.0390 69.0
10 100/9 A00109=TWO -0.03 1.3193 1.3151-1.3193 23.5
时序即将进入12月,债市是否能够摆脱11月的低迷气氛.交易商对此看法不一,有的认为应该要趁最後一个月冲刺业绩,有的则抱着持盈保泰的观望态度.
"老板要打考绩啊,交易员再怎麽不长眼,也要冲刺一下吧."一寿险业交易员说.
不过另一证券商交易员则指出,已经听闻几家今年操作颇为积极的交易商,主管下达排班休假的指令.
"搞不好要等12月底才有行情,因为央行要开会,还有明年发债计画要公布."她说.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 没有成交
10 100/9 A00109=TWO 1.3193
5 100/6 A00106=TWO 1.0333
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。