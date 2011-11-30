〔台湾债市〕殖利率微幅收低,审慎观望欧元区的援助进展

路透台北11月30日电---台湾债市主流券殖利率周三微幅收低.市场审慎观望欧元区的援助进展,由於交投意愿依旧低落,令市况无法脱离低量盘整的格局.

交易商认为,虽然这两天美国的经济数据表现不错,欧洲因应债务危机也陆续推出解决方案,不过观察美债殖利率的走势却是开高走低,显见不确定因素令风险意识无法降温.虽然台债价格偏高,但只要避险需求存在,要见到殖利率弹升的机率不大.

"话题都在欧债危机、美国减赤以及中国到底会不会软着路上打转,没有明确方向."一寿险业交易员说.

另一证券商交易员则认为,除非像是中国祭出降息的大动作,否则要寄望台湾央行能在12月底降息,进而促使债市殖利率下跌的期待,应该是不存在的.

欧元区财长周二同意将4,400亿欧元的欧洲金融稳定机构(EFSF)杠杆化,透过提供担保及联合投资计画双管齐下.财长们也同意继续向希腊和爱尔兰提供金援.[ID:nCN1250934].

周二有数据显示,美国11月消费者信心从两年半低点反弹,因人们对就业和收入前景的忧虑降低,令周末零售销售数据增长引发的乐观情绪进一步增强.但此令美国公债价格跌势有限,因为交易商对欧洲的忧虑依旧存在.

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.67 1.0333 1.0330-1.0390 69.0

10 100/9 A00109=TWO -0.03 1.3193 1.3151-1.3193 23.5

时序即将进入12月,债市是否能够摆脱11月的低迷气氛.交易商对此看法不一,有的认为应该要趁最後一个月冲刺业绩,有的则抱着持盈保泰的观望态度.

"老板要打考绩啊,交易员再怎麽不长眼,也要冲刺一下吧."一寿险业交易员说.

不过另一证券商交易员则指出,已经听闻几家今年操作颇为积极的交易商,主管下达排班休假的指令.

"搞不好要等12月底才有行情,因为央行要开会,还有明年发债计画要公布."她说.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/9 A00109=TWO 1.3193

5 100/6 A00106=TWO 1.0333

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)