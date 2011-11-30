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新股公告 | 2011年 11月 30日 星期三 16:45 BJT

〔台湾央行〕共发行1,083亿台币存单,发行余额减少139.5亿

路透台北11月30日电---台湾央行周三表示,今日共发行1,083亿台币存单,相较存单到期金额1,222.5亿,存单发行余额减少139.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期1,048亿台币,利率为0.87%;91天期35亿台币,利率为0.93%.另外,今日并无发行182天期存单.

央行上日共发行153亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,848.45亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周二当日超额准备为40亿台币,累计超额准备为2,133亿台币,加计前期1%的超额准备为3,582亿台币.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 杨淑祯

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