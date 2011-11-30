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亚洲 | 2011年 11月 30日 星期三 15:08 BJT

〔泰国数据〕10月出口较上年同期微幅下滑0.1%,民间消费较前月减3.7%

路透曼谷11月30日电---泰国央行周三公布经济数据显示:

* 10月经常帐盈余为4,000万美元(市场预估为赤字5.7亿美元)

* 10月出口较上年同期下滑0.1%(预估为下滑0.3%)

* 10月进口较上年同期增加20.6%(预估为增长20.8%)

* 10月贸易顺差10.1亿美元(预估为顺差7亿美元)

* 10月民间消费指数较前月下滑3.7%

* 10月民间投资指数较前月下滑3.0%

* 洪灾料使泰国今年国内生产总值(GDP)增长率减少2.1个百分点.(完)

--编译 张若琪;审校 王洋

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