〔泰国数据〕10月出口较上年同期微幅下滑0.1%,民间消费较前月减3.7%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透曼谷11月30日电---泰国央行周三公布经济数据显示:
* 10月经常帐盈余为4,000万美元(市场预估为赤字5.7亿美元)
* 10月出口较上年同期下滑0.1%(预估为下滑0.3%)
* 10月进口较上年同期增加20.6%(预估为增长20.8%)
* 10月贸易顺差10.1亿美元(预估为顺差7亿美元)
* 10月民间消费指数较前月下滑3.7%
* 10月民间投资指数较前月下滑3.0%
* 洪灾料使泰国今年国内生产总值(GDP)增长率减少2.1个百分点.(完)
--编译 张若琪;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。