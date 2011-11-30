〔台湾汇市〕台币/美元收涨6.7分,受外商银及出口商抛汇推升

路透台北11月30日电---台币兑美元TWD=TP周三收盘升值6.7分,受惠於欧债可望有解以及美国经济数据有撑影响,台币跟随韩元等非美货币涨势,盘中见外商银行及出口商抛汇,引领台币走强.

汇银人士指出,尽管台股今日收跌1.21%,但外资在台股却买超39.89亿台币,在台北外汇市场中,外资汇入的力道也偏强,加上月底出口商有例行性抛汇需求,接连推升台币走强.临收盘前,央行例行进场调节,稍稍收回台币约2分涨幅.

"今天是非常态的行情,看来跟外资补券有些关系,"一位本地银行交易人士表示.此前金管会下令,本周起将全面清查融资性借券并要求限期还券,盼能减轻外资在台股的卖压.

交易商并表示,待外商及出口商抛汇需求消化完毕,预料明日台币将重新回到缓步贬值的轨道之上,并随欧债危机等国际消息来回摆荡,短线难脱盘整格局,明日交投区间先看30.3-30.5元间.

台湾加权指数.TWII周三收盘下跌1.21%,至6,904.12点;外资及陆资在台股买超39.89亿台币,已连续三日买超,上交易日为买超30.44亿.另外,外资及陆资11月份累计在台股卖超617.26亿台币.[ID:nCT0486503]

新兴市场中,亚洲货币周三小涨,受益於欧洲官员同意为欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容後,市场出现空头回补,不过多数亚币11月仍累计下跌.[EMRG/SGCN]

另外,美国人本月对经济形势的担心有些缓解,但9月房价意外下跌突显经济复苏的基础薄弱.11月消费者信心从上月所及两年半低点反弹,而且美国零售商公布强劲销售表现,因上周的假期购物季开局不错.[ID:nCN1250892]

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