(重温稿)〔台湾货币市场〕短率隐然向上,拆款利率反应较短票明显

* 短率隐然向上

* 一周拆款利率约扬升1-2基点

* 短票利率不动

记者 高洁如

路透台北11月30日电---台湾银行间短期利率周三隐然趋升,票券商票量不高,短票利率大致能够维持上日.但拆款方面则反映了月底的因素,一周内的拆款利率多较上日爬升1-2基点.

市场人士指出,虽然央行今日委托代收隔夜资金很消极,但是月底的紧缩因素仍然在市场发酵,银行间同业隔夜拆款利率高位较上日扬升了3基点,而整体而言一周的拆放利率较也较上日略微趋升.

"今天拆出的利率有高一些些,不管是给票券商还是本地银行都一样,"一大型公营银行人士称.

拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.397%,上日在0.396%;区间为0.299-0.78%,上日在0.299-0.75%.

2-7天拆款利率区间在0.392-0.79%,同上日在0.392-0.78%.

**短票利率持平**

短票方面,票券商人士表示,虽然是月底,但市场上短天期的票量仍然不多,票券商的缺口并不大,除了少数的免保票可成交到0.87%之外,其余30天内短票银行间主要成交利率为0.86%,大致同於上日.

央行今日共发行1,083亿台币存单,相较存单到期金额1,222.5亿,发行余额减少139.5亿.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期共6,306.5亿台币.本周余日依序为:周四1,020.50亿、周五2,466.50亿.本周市场紧缩因子如下:周二国库券发行,金额200亿台币;周四(12月1日)40亿台币富邦银金融债交割.

拆款中心数据PIBC显示,周三当日超额准备为负89亿台币,累计超额准备为2,044亿台币,加计前期1%的超额准备为3,493亿台币.

**公债RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率持平.投信申购款持续流入,冲淡月底资金需求高峰的紧缩效应,场上资金供应充裕,交易商调度颇为顺利.

资金调度人士指出,明日虽有40亿台币富邦银金融债交割,但成交金额不大,加之月初将有资金陆续回流,预料本周资金情势可望持稳,直到12月中旬债券密集交割、年底作帐等紧缩因子浮现,RP利率才会面临上档压力.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)