〔东京汇市〕欧元及商品货币在亚洲盘初继续走强,受主要央行举措激励

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0557GMT--欧元和商品货币在亚洲盘初继续走强.此前主要央行采取行动向银行系统提供更便宜的美元流动性之後挫低了美元.央行行动旨在缓解因欧债危机而产生的全球信贷紧缩.另外,中国三年来首度放松银根也提振了市场人气,中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253270][ID:nCN1253224]
欧元兑美元EUR=报1.3438美元,此前曾一度上涨逾1%,高见1.3531.美元指数.DXY重挫,一度触及两周低位.商品货币表现优於欧元.澳元兑美元AUD=D4报1.0277,最高曾来到1.0335,澳元自从周五在0.9667寻获支撑之後已上涨逾8%,是三年来澳元在三日内最大累计涨幅.
主要央行的刺激措施公布之际,恰好适逢西班牙稍後将标售最高达37.5亿欧元公债.另外,中国及欧洲、美国的采购经理人指数(PMI)将在周四公布.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。