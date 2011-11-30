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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 06:35 BJT

〔东京汇市〕欧元及商品货币在亚洲盘初继续走强,受主要央行举措激励

0557GMT--欧元和商品货币在亚洲盘初继续走强.此前主要央行采取行动向银行系统提供更便宜的美元流动性之後挫低了美元.央行行动旨在缓解因欧债危机而产生的全球信贷紧缩.另外,中国三年来首度放松银根也提振了市场人气,中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253270][ID:nCN1253224]

欧元兑美元EUR=报1.3438美元,此前曾一度上涨逾1%,高见1.3531.美元指数.DXY重挫,一度触及两周低位.商品货币表现优於欧元.澳元兑美元AUD=D4报1.0277,最高曾来到1.0335,澳元自从周五在0.9667寻获支撑之後已上涨逾8%,是三年来澳元在三日内最大累计涨幅.

主要央行的刺激措施公布之际,恰好适逢西班牙稍後将标售最高达37.5亿欧元公债.另外,中国及欧洲、美国的采购经理人指数(PMI)将在周四公布.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

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