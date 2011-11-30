〔东京汇市〕欧元及商品货币在亚洲盘初继续走强,受主要央行举措激励

0557GMT--欧元和商品货币在亚洲盘初继续走强.此前主要央行采取行动向银行系统提供更便宜的美元流动性之後挫低了美元.央行行动旨在缓解因欧债危机而产生的全球信贷紧缩.另外,中国三年来首度放松银根也提振了市场人气,中国央行将从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.[ID:nCN1253270][ID:nCN1253224]