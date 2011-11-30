〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第三日上涨,运费前景不明朗

路透伦敦11月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第三日上涨,受助於亚洲铁矿石出口增加.

然而,船运业在未来数月料将震荡加剧,因供应过多及经济益发黯淡将继续使获利承压.

波罗的海乾散货运价指数上升18点或0.98%至1,846点.

"由於(海岬型)运费提高,这一周以来市场更加活络,"经纪商Fearnleys周三说."现在正要开始耶诞节之前最後的热潮,问题是这个情况将持续多久."

受到澳洲和巴西向中国出口的煤炭和铁矿石上升以及日本煤炭进口增加推动,最近海岬型船运费走高.港口货物积压亦提供支撑.

铁矿石报价周三更进一步下跌,现货价格跌至三周低点,因中国钢铁企业在需求清淡之际大多远离市场.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上涨3.13%,船舶日均获利达到28,173美元.上月曾触及2010年11月以来最高水准.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.31%,船舶日均获利为13,792美元.(完)