〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连续第三日上涨,运费前景不明朗

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦11月29日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三连续第三日上涨,受助於亚洲铁矿石出口增加.
然而,船运业在未来数月料将震荡加剧,因供应过多及经济益发黯淡将继续使获利承压.
波罗的海乾散货运价指数上升18点或0.98%至1,846点.
"由於(海岬型)运费提高,这一周以来市场更加活络,"经纪商Fearnleys周三说."现在正要开始耶诞节之前最後的热潮,问题是这个情况将持续多久."
受到澳洲和巴西向中国出口的煤炭和铁矿石上升以及日本煤炭进口增加推动,最近海岬型船运费走高.港口货物积压亦提供支撑.
铁矿石报价周三更进一步下跌,现货价格跌至三周低点,因中国钢铁企业在需求清淡之际大多远离市场.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI周三上涨3.13%,船舶日均获利达到28,173美元.上月曾触及2010年11月以来最高水准.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌1.31%,船舶日均获利为13,792美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。