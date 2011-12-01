《台湾报摘》--经济日报12月1日

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 头版头条:
--美国等六大央行昨天联手增加美元流动性来拯救欧元,大陆央行同一天宣布调降存款准备率,全球主要经济体联手对抗欧债风暴引发的经济衰退危机,但学者认为这只是暂时解渴,解决欧债危机最终仍得靠欧盟自己努力.
* 其他:
--中国人民银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点,不愿具名的央行高层官员表示,此举对包含台湾在内的亚洲国家不会有很大的压力,"每个国家的情况不一样".
--明基友达集团董事长李焜耀昨日表示,今年美国黑色星期五电视卖得好,并有急单出现,友达(2409.TW)已局部调涨面板价格,品牌厂也提前到明年1、2月推新机,有机会为明年掀起一波液晶电视换机潮.
--奇美电(3481.TW)继400亿台币联贷案最低门槛未跨过後,18亿美元应收帐款承购案,约折合新台币近550亿联贷案,也传出买方(buyer)高达200多家,家数过多,银行参贷态度不一.据悉,三商银中仅彰银(2801.TW)有意认购,原本有意参与的一银,传出有意打退堂鼓,华银则明确指出,基於总曝险部位管制,不会参与.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 曾祥进
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选