《台湾报摘》--经济日报12月1日

* 头版头条:

--美国等六大央行昨天联手增加美元流动性来拯救欧元,大陆央行同一天宣布调降存款准备率,全球主要经济体联手对抗欧债风暴引发的经济衰退危机,但学者认为这只是暂时解渴,解决欧债危机最终仍得靠欧盟自己努力.

* 其他:

--中国人民银行下调人民币存款准备金率0.5个百分点,不愿具名的央行高层官员表示,此举对包含台湾在内的亚洲国家不会有很大的压力,"每个国家的情况不一样".

--明基友达集团董事长李焜耀昨日表示,今年美国黑色星期五电视卖得好,并有急单出现,友达(2409.TW)已局部调涨面板价格,品牌厂也提前到明年1、2月推新机,有机会为明年掀起一波液晶电视换机潮.

--奇美电(3481.TW)继400亿台币联贷案最低门槛未跨过後,18亿美元应收帐款承购案,约折合新台币近550亿联贷案,也传出买方(buyer)高达200多家,家数过多,银行参贷态度不一.据悉,三商银中仅彰银(2801.TW)有意认购,原本有意参与的一银,传出有意打退堂鼓,华银则明确指出,基於总曝险部位管制,不会参与.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.