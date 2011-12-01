《台湾报摘》--工商时报12月1日

* 头版头条:

--挽救岌岌可危的经济情势,以美国为首的六大央行、中国人行昨日不约而同出手救市.六大央行宣布将美元换汇利率调降0.5个百分点;中国人行则启动三年来首次调降存准率两码;受此利多激励,欧美股市闻讯大涨.

* 其他:

--为让内需保温,据悉,工程会今天将在因应景气对策方案中,筛选39件20亿台币以上重大公共工程,协助各部会年底完成预算执行目标,总计1,100亿资金活水注入,可望带动营建相关产业活络,并加速开放陆企来台投资公共建设.

--总统马英九昨日在财经会报告中要求,行政团队务必建立投资人对台股的信心,他也很关切国安基金进场的适当时机.

--寿险业者力争的外汇价格变动准备金现曙光.据透露,金管会预定今日举行外汇价格变动准备金会议,初步方向是依业者建议在"负债"项下提存外汇准备金,一旦拍板,将是寿险业大利多.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.