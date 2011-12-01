《台湾报摘》--工商时报12月1日

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
* 头版头条:
--挽救岌岌可危的经济情势,以美国为首的六大央行、中国人行昨日不约而同出手救市.六大央行宣布将美元换汇利率调降0.5个百分点;中国人行则启动三年来首次调降存准率两码;受此利多激励,欧美股市闻讯大涨.
* 其他:
--为让内需保温,据悉,工程会今天将在因应景气对策方案中,筛选39件20亿台币以上重大公共工程,协助各部会年底完成预算执行目标,总计1,100亿资金活水注入,可望带动营建相关产业活络,并加速开放陆企来台投资公共建设.
--总统马英九昨日在财经会报告中要求,行政团队务必建立投资人对台股的信心,他也很关切国安基金进场的适当时机.
--寿险业者力争的外汇价格变动准备金现曙光.据透露,金管会预定今日举行外汇价格变动准备金会议,初步方向是依业者建议在"负债"项下提存外汇准备金,一旦拍板,将是寿险业大利多.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 董永年; 审校 林高丽
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。