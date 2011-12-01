〔EIA库存周报〕美国上周原油及油品库存上升,因进口增加

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

11/25/11 较上周 较上年 11/25/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 339.2 3.4 -17.4 334.7 3.9 -24.9

馏分油 139.5 1.3 -18.1 138.5 5.5 -19.6

汽油 209.4 -0.2 -5.8 209.8 0.2 -0.3

取暖油 38.8 1.3 -11.8 38.4 1.8 -13.3

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.4

煤油型航空燃料 42.7 -0.3 -0.4 42.1 -0.3 -2.9

原油日加工量 14.4 0.2 0.5 14.6 -0.2 0.5

炼厂产能利用率(%) 83.5 0.5 1.6 84.6 -0.9 2.0

(四周移动平均) ------------------17.9 18.6 18.5

* 进口增加及炼厂降低产能使库存上升

* 馏分油库存增加最多

* 库欣库存减少71.5万桶

路透纽约11月30日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油及油品库存上升,因原油进口增加且炼厂降低产能.

截至11月25日当周,美国原油库存增加393万桶至3.3475亿桶.路透调查分析师平均预估为减少20万桶.

炼厂产能利用率下滑0.9个百分点至84.6%.分析师预估为维持不变.日均原油进口量增加74.2万桶至903万桶.

包括取暖油和柴油在内的馏分油库存意外增加553万桶至1.3849亿桶.分析师平均预估为减少110万桶.

馏分油四周平均需求较上年同期增加1.4%.

汽油库存增加21.3万桶至2.0985亿桶,分析师原先预估为增加150万桶.过去四周平均汽油需求较上年同期减少2.9%.

纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割地库欣的库存减少71.5万桶至3,130万桶.

"馏分油库存明显增加让这项报告看起来颇悲观,"对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff说.

"原油库存上升也让报告悲观色彩更浓,而且即使汽油库存仅略增,需求前景仍持续黯淡."

美国原油期货在EIA数据公布後缩减涨幅.

石油行业团体美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存增加340万桶,汽油库存减少17.3万桶,馏分油库存增加130万桶.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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