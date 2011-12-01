〔EIA库存周报〕美国上周原油及油品库存上升,因进口增加

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)
------- API ------- ------- EIA -------
11/25/11 较上周 较上年 11/25/11 较上周 较上年
库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动
原油 339.2 3.4 -17.4 334.7 3.9 -24.9
馏分油 139.5 1.3 -18.1 138.5 5.5 -19.6
汽油 209.4 -0.2 -5.8 209.8 0.2 -0.3
取暖油 38.8 1.3 -11.8 38.4 1.8 -13.3
新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -0.1 0.2 0.0 -0.4
煤油型航空燃料 42.7 -0.3 -0.4 42.1 -0.3 -2.9
原油日加工量 14.4 0.2 0.5 14.6 -0.2 0.5
炼厂产能利用率(%) 83.5 0.5 1.6 84.6 -0.9 2.0
(四周移动平均) ------------------17.9 18.6 18.5
* 进口增加及炼厂降低产能使库存上升
* 馏分油库存增加最多
* 库欣库存减少71.5万桶
路透纽约11月30日电---美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示,上周美国原油及油品库存上升,因原油进口增加且炼厂降低产能.
截至11月25日当周,美国原油库存增加393万桶至3.3475亿桶.路透调查分析师平均预估为减少20万桶.
炼厂产能利用率下滑0.9个百分点至84.6%.分析师预估为维持不变.日均原油进口量增加74.2万桶至903万桶.
包括取暖油和柴油在内的馏分油库存意外增加553万桶至1.3849亿桶.分析师平均预估为减少110万桶.
馏分油四周平均需求较上年同期增加1.4%.
汽油库存增加21.3万桶至2.0985亿桶,分析师原先预估为增加150万桶.过去四周平均汽油需求较上年同期减少2.9%.
纽约商业期货交易所(NYMEX)原油交割地库欣的库存减少71.5万桶至3,130万桶.
"馏分油库存明显增加让这项报告看起来颇悲观,"对冲基金Again Capital LLC的John Kilduff说.
"原油库存上升也让报告悲观色彩更浓,而且即使汽油库存仅略增,需求前景仍持续黯淡."
美国原油期货在EIA数据公布後缩减涨幅.
石油行业团体美国石油协会(API)周二公布,上周美国原油库存增加340万桶,汽油库存减少17.3万桶,馏分油库存增加130万桶.(完)
--编译 李婷仪;审校 张荻
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