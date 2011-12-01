〔加拿大经济〕第三季GDP环比年率为成长3.5%超预期,或稍减央行压力

路透渥太华11月30日电---加拿大第三季经济环比年率为成长3.5%,复苏程度较预期坚实.第二季经济环比年率修正後为萎缩0.5%,但下滑主受日本地震及海啸的影响.

加拿大统计局周三公布,国内生产总值(GDP)跳增主因净出口增加.

分析师表示,此数据减轻了加拿大央行需增加刺激措施的压力,但指出促进第三季经济成长的多为短暂因素,基本需求仍低迷.

路透调查的分析师原预估加拿大第三季GDP环比年率为成长3.0%.相比之下,美国第三季GDP环比年率为成长2.0%.

"对加拿大央行来说,第三季经济成长稍强於预期."BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示."但我相信央行仍预计近期前景为温和成长,且因欧债问题而带有下档风险,因此基本上加拿大央行的中性政策立场还将维持一段时间."

加拿大总理哈珀对下议院表示,数据"非常令人振奋...同时,我们仍十分关切特别是欧洲的问题."

加元受数据激励走强,但事实上周三多数涨势系受全球主要央行联手行动增加金融体系流动性的扶助.

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加拿大央行将於下周二1400GMT设定利率,经济分析师预期将维持指标隔夜拆款利率於1.0%不变.交易商预期已反映明年某个时点将降息,但在GDP数据公布後其稍稍削减了预期.

加拿大9月实质GDP较前月成长0.2%,低於预期的成长0.3%,但8月GDP从成长0.3%小幅上修至成长0.4%.因此综合效应大致符合加拿大央行预期.(完)

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