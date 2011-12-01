〔台湾股市〕开盘大涨3.31%,科技股和银行股跳涨

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透台北12月1日电---台湾股市周四开盘大涨3.31%,追随全球股市扬升走势,此前全球六家主要央行采取联合行动,缓解欧洲银行业的流动性紧张.
加权股价指数.TWII开盘上涨228.29点,至7,132.41点,前一交易日收跌1.21%.
电子类指数.TELI和金融保险类股.TFNI分别跳涨3.07%和5.06%.
台币兑美元TWD=TP早盘升0.24,报30.105台币.
台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超39.89亿台币,已连续三日买超.而外资及陆资11月份累计在台股卖超617.26亿台币.[ID:nCT0486503](完)
--编译 肖群英;审校 隋芬
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路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。