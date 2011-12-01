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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 09:18 BJT

〔台湾股市〕开盘大涨3.31%,科技股和银行股跳涨

路透台北12月1日电---台湾股市周四开盘大涨3.31%,追随全球股市扬升走势,此前全球六家主要央行采取联合行动,缓解欧洲银行业的流动性紧张.

加权股价指数.TWII开盘上涨228.29点,至7,132.41点,前一交易日收跌1.21%.

电子类指数.TELI和金融保险类股.TFNI分别跳涨3.07%和5.06%.

台币兑美元TWD=TP早盘升0.24,报30.105台币.

台湾证券交易所周三资料显示,外资及陆资在台股买超39.89亿台币,已连续三日买超.而外资及陆资11月份累计在台股卖超617.26亿台币.[ID:nCT0486503](完)

--编译 肖群英;审校 隋芬

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