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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 09:31 BJT

《外汇动态》美元兑韩元下跌,进口商和境外基金逢低买进

0100GMT--美元/韩元KRW=KFTC跳空下跌,但交易商说有韩国进口商和部分境外基金逢低买入.

美元/韩元开盘时报1,123.0,最新下跌1.4%,报1,126.6.美元/韩元一度低见1,122.0,仅略高於10月底至11月之间涨势的61.8%费波纳奇回档位1,121.3.

"我们已经很久没见到这个水平了,今早进口商相当积极.除非境外投资人大举抛售,我认为今天不会再见到这样的低点了,"首尔一位外资银行资深交易员说.

另外一位外资银行交易员说,美元/韩元可能跌向1,130,但他不会因冒险情绪重燃而增加多头仓位.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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