主要国家经济指标预测--12月2日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透12月2日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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12月2日(五)
0815 瑞士零售销售 10月 -- -0.9%
1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +5.5% +5.8%
1200 加拿大就业岗位变动(万个) 11月 增加1.91 减少5.40
失业率 7.3% 7.3%
全职就业人数(万人) -- 减少7.17
兼职就业人数(万人) -- 增加1.77
就业参与率 -- 66.7%
1330 美国非农就业岗位(万个) 11月 增加12.2 增加8.0
民间就业岗位(万个) 增加14.0 增加10.4
制造业就业岗位(万个) 增加0.7 增加0.5
失业率 9.0% 9.0%
平均时薪 +0.2% +0.2%
每周工时 34.3 34.3
1530 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 11月25日当周 -- 122.3
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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12月1日(四)
0000 韩国HSBC/Markit制造业PMI 11月 47.12 --
0000 韩国贸易收支(亿美元) 11月初值 顺差39 --
进口(较上年同期) +11.3% +12.9%
出口(较上年同期) +13.8% +12.7%
0030 澳洲建筑许可(较前月) 10月 -10.7% +3.5%
民间建筑许可(较前月) -7.5% --
0030 澳洲零售销售(较前月) 10月 +0.2% +0.4%
0630 法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率 第三季 9.7% --
0645 瑞士国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +1.3% +1.7%
0830 瑞士采购经理人指数(PMI) 11月 44.8 46.5
0843 意大利Markit制造业PMI 11月 44.0 43.0
0848 法国Markit制造业PMI 11月终值 47.3 47.6
0853 德国制造业PMI 11月 47.9 47.9
0858 欧元区Markit制造业PMI 11月 46.4 46.4
0928 英国CIPS制造业PMI 11月 47.6 47.0
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月26日当周 40.2 39.0
初请失业金人数四周均值(万人) 39.575 --
续请失业金人数(万人) 11月19日当周 374 365
1430 加拿大RBC经季节调整制造业PMI 11月 53.31 --
1500 美国建筑支出 10月 +0.8% +0.3%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 52.7 51.5
物价分项指数 45.0 45.0
-- 美国国际购物中心协会(ICSC)连锁店销售 11月
(较上年同期) +3.2% --
(较前月) +3.7% --
-- 美国国内汽车总销量年率(万辆) 11月 1,360 1,340
2100 韩国外汇储备(亿美元) 11月 3,086.3 --
2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第三季 -9.8% -4.8% (完)
--整理 戴素萍/王洋;审校 李爽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。