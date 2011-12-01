版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 09:37 BJT

《外汇动态》中国PMI数据公布後澳元兑美元缩减跌幅

0118GMT--澳元兑美元AUD=D4缩减跌幅约30个跳动点,最新下跌0.3%,报1.0240美元.中国公布11月官方制造业采购经理人指数(PMI)为49,低於路透预估中值50.0.不过仍高於市场传言中更糟的数据47.5.[ID:nCN1252588]

澳元盘初一开始就受到获利了结的压力,此前全球主要央行采取行动缓解因欧债危机导致的信贷紧张,激励澳元跳涨.

不过交易员说,如果目前追捧风险资产的潮流持续,未来数日内澳元/美元的强大阻力位约1.0335/40可能会面临压力.(完)

--编译 李婷仪;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐