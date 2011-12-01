〔新西兰经济〕NZIER下调明年成长预估至1.5%,促推迟升息至2013年中

路透惠灵顿12月1日电---新西兰经济研究所(NZIER)周四指出,全球展望转差将使新西兰经济成长放缓,央行应推迟至2013年才升息.

NZIER在季度经济预估报告指出,2012年新西兰经济料成长1.5%,2014年可望加速至成长2.5%.该智库8月时预估为2012年经济成长2.6%.

"全球经济迅速恶化将严重阻碍新西兰方兴未艾的经济复苏."NZIER首席经济学家Shamubeel Eaqub在声明稿表示.

新西兰国内生产总值(GDP)在第一季成长0.9%後,第二季仅微升0.1%,接近停滞.近期数据也显示经济迟滞.

Eaqub表示,欧债危机余波将影响新西兰.

"那将压制出口及观光业,"他并表示投资仍将受压,因银行将难以自国外募资."全球展望的不确定性也正重压企业及消费者信心,从而波及支出."

Eaqub指出,基督城震灾後的重建工作将从明年中起,给建筑活动带来亟需的挹注,但复苏计画的速度仍未明朗.

NZIER先前曾预期新西兰央行会在2012年中开始升息,但鉴於全球前景黯淡且国内活动疲弱,料令其升息需求推迟一年.

"如果全球的形势恶化,新西兰央行将需调降其指标利率."Eaqub并表示,由於劳动市场的过剩产能抑制薪资增长,通胀仍将受控.

新西兰央行自3月以来即将指标利率维持在2.5%的纪录低点.路透对19名分析师的调查显示,新西兰央行12月8日料维持指标利率於2.5%,明年上半年某时开始升息.

NZIER对新西兰政府能否实现2014/15年前恢复预算盈余的目标也有所怀疑,称由於复苏缓慢损及税收,该目标的挑战很大.(完)