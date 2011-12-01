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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:05 BJT

〔台湾债市〕RP利率持平,投信与寿险资金流入令资金供给偏宽松

路透台北12月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.时序迈入12月,资金状况较昨日略偏宽松,投信与寿险都有资金流入,不过仍以优先承作公司债为主,公债受惠有限.

资金调度人士指出,今日有40亿台币富邦银金融债交割的紧缩因素,不过对资金调度没有影响,预料本月上旬RP利率将可持稳在既有水准,下半月因有央行理监事会议召开等变数,才会趋使短率朝可能的方向浮动.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)

--记者 董永年; 审校 张喜良

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