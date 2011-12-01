〔台湾债市〕RP利率持平,投信与寿险资金流入令资金供给偏宽松

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月1日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平.时序迈入12月,资金状况较昨日略偏宽松,投信与寿险都有资金流入,不过仍以优先承作公司债为主,公债受惠有限.
资金调度人士指出,今日有40亿台币富邦银金融债交割的紧缩因素,不过对资金调度没有影响,预料本月上旬RP利率将可持稳在既有水准,下半月因有央行理监事会议召开等变数,才会趋使短率朝可能的方向浮动.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--记者 董永年; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。