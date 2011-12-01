〔路透调查〕美国基金经理11月增加股票配比,降低债券比重

路透纽约11月30日电---路透调查周三显示,美国基金经理人11月重回震荡的股票市场并减持债券,乐观看待欧洲为解决债务危机而研议的大胆提案.

路透调查访问了15家美国资产管理公司,他们所管理的资产总金额约为2.8万亿(兆)美元.调查显示投资人在11月增加股票配置比重至63.7%,10月时为60.1%,不过仍低於9月的64.1%.

相反地,受访的资产管理公司在11月减少其债券配置比重,从10月的32.0%降低至29.3%.9月时为27.1%.

最近几个月,一些因素导致的全球经济成长放缓疑虑,特别是欧债问题,已令美国基金经理维持风险较低的资产配置.不过投资人寄望欧债危机得到解决,加上难以抗拒进场良机,使其在11月重新拥抱跌深的股票.

"欧洲不确定性那麽多,这对每个人来说有点像是未知的领域,不过到头来你还是得审视你的各种选择...股市估值实在很诱人,"Legg Mason Global Asset Allocation投资长Steve Bleiberg说.

近来的美国经济数据也普遍传出利多.

但即使如此,现金部位仍然很高.受访的资产管理公司资产配置中,现金部位占2.7%,仅略低於上月的2.8%.

有理由保持谨慎.

经济合作暨发展组织(OECD)大幅调降对已开发国家的2012年经济成长预估,将其对欧元区成长预估从2%砍至仅有0.3%,对美国的成长预估从3.1%下修至2%.(完)