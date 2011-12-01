〔路透调查〕美国基金经理11月增加股票配比,降低债券比重

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透纽约11月30日电---路透调查周三显示,美国基金经理人11月重回震荡的股票市场并减持债券,乐观看待欧洲为解决债务危机而研议的大胆提案.
路透调查访问了15家美国资产管理公司,他们所管理的资产总金额约为2.8万亿(兆)美元.调查显示投资人在11月增加股票配置比重至63.7%,10月时为60.1%,不过仍低於9月的64.1%.
相反地,受访的资产管理公司在11月减少其债券配置比重,从10月的32.0%降低至29.3%.9月时为27.1%.
最近几个月,一些因素导致的全球经济成长放缓疑虑,特别是欧债问题,已令美国基金经理维持风险较低的资产配置.不过投资人寄望欧债危机得到解决,加上难以抗拒进场良机,使其在11月重新拥抱跌深的股票.
"欧洲不确定性那麽多,这对每个人来说有点像是未知的领域,不过到头来你还是得审视你的各种选择...股市估值实在很诱人,"Legg Mason Global Asset Allocation投资长Steve Bleiberg说.
近来的美国经济数据也普遍传出利多.
但即使如此,现金部位仍然很高.受访的资产管理公司资产配置中,现金部位占2.7%,仅略低於上月的2.8%.
有理由保持谨慎.
经济合作暨发展组织(OECD)大幅调降对已开发国家的2012年经济成长预估,将其对欧元区成长预估从2%砍至仅有0.3%,对美国的成长预估从3.1%下修至2%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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