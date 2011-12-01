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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:01 BJT

《外汇动态》美元/日圆可能升向79.00日圆--交易商

0244GMT--一主要日系银行资深现汇交易商表示,如果目前涌向风险资产的情况不变,美元/日圆未来几天可能突破出口商在78.50日圆上方的卖单防线,并升向79.00日圆.

美元/日圆初步支撑位在约77.40日圆,阻力位在周二创下的高位78.29日圆.

美元/日圆最新报77.65日圆,变动不大.(完)

--编译 戴素萍; 审校 高琦

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