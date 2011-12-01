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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 11:24 BJT

《外汇动态》美元/菲律宾披索脱离低位,因担心央行出手干预

0304GMT--美元/菲律宾披索PHP=PDSP跳空下跌,当地银行业者卖出美元,交易员表示,但一些银行间投机客准备买进,因央行可能出手干预买进美元.

美元/披索下跌0.7%至43.35.稍早曾跌至41.31.

"市场正反应了海外市场的正面发展,但在43.30应该会有一些支撑,"一驻马尼拉的欧系银行交易员表示.其并称,他将会在该水准买进美元/披索.

该交易员称菲律宾央行可能会保护该水准.(完)

--编译 戴素萍; 审校 李爽

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