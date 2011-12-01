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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 12:42 BJT

〔台湾经济〕行政院推出振兴经济方案,力保明年GDP成长率达4%

路透台北12月1日电---台湾行政院周四公布振兴经济方案,内含七项策略,主要以稳定金融、平抑物价、提振出口以及消费等为主,并力保明年经济成长率达4%以上.

行政院副院长陈冲在记者会中指出,未来财经部会首长将每周至少开一次会议,以因应欧洲债务危机以及美国经济增长迟缓等变局.

行政院也提及,将特别注意液晶面板(LCD)、太阳能、发光二极体(LED)以及动态随机存取记忆体(DRAM)等四大产业.会检讨企业并购法,让产业整并程序更为顺畅.(完)

--采访 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 林高丽

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