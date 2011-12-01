〔台湾经济〕行政院推出振兴经济方案,力保明年GDP成长率达4%

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透台北12月1日电---台湾行政院周四公布振兴经济方案,内含七项策略,主要以稳定金融、平抑物价、提振出口以及消费等为主,并力保明年经济成长率达4%以上.
行政院副院长陈冲在记者会中指出,未来财经部会首长将每周至少开一次会议,以因应欧洲债务危机以及美国经济增长迟缓等变局.
行政院也提及,将特别注意液晶面板(LCD)、太阳能、发光二极体(LED)以及动态随机存取记忆体(DRAM)等四大产业.会检讨企业并购法,让产业整并程序更为顺畅.(完)
--采访 洪淑珍; 撰写 董永年; 审校 林高丽
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。