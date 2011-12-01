〔路透调查〕意大利基金经理人11月资产配置更趋中性

路透米兰11月30日电---在欧元区债务危机焦点转到意大利之际,意大利基金经理人的资产配置在11月更趋中性.尽管紧急政府上任,但意国公债收益率仍飙升至高位.

路透在调查中访问了13家意大利资产管理公司,结果显示他们在11月的现金比重从10月的9.9%降至约9%.另外,股票和包括公债、公司债在内的固定收益配比则大致持稳.

资产组合与上月相比也更趋中性,股票配比仅略高於指标;债券略为低配;现金仍超配但更接近中性.

在股票方面,仍偏向防御类股.面临筹资成本日益增加压力的金融股再度成为最不受青睐的板块.超配最多的行业是什麽并不太明显,基金经理人均衡押注消费必需品、可选择消费品及医疗保健行业.

这项调查也显示,有关政府证券的持仓大致稳定,略低於69%.投资级及高收益债券配比分别从10月的20.3%和9.4%降至18%和9%.(完)