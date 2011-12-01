〔路透调查〕意大利基金经理人11月资产配置更趋中性

美股业绩：百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩
路透2月9日 - 旗下拥有肯德基及Taco Bell等连锁速食店品牌的百胜集团公布，全球同店销售季度成长幅度小于预期，因必胜客连锁店来客数量减少。
路透米兰11月30日电---在欧元区债务危机焦点转到意大利之际,意大利基金经理人的资产配置在11月更趋中性.尽管紧急政府上任,但意国公债收益率仍飙升至高位.
路透在调查中访问了13家意大利资产管理公司,结果显示他们在11月的现金比重从10月的9.9%降至约9%.另外,股票和包括公债、公司债在内的固定收益配比则大致持稳.
资产组合与上月相比也更趋中性,股票配比仅略高於指标;债券略为低配;现金仍超配但更接近中性.
在股票方面,仍偏向防御类股.面临筹资成本日益增加压力的金融股再度成为最不受青睐的板块.超配最多的行业是什麽并不太明显,基金经理人均衡押注消费必需品、可选择消费品及医疗保健行业.
这项调查也显示,有关政府证券的持仓大致稳定,略低於69%.投资级及高收益债券配比分别从10月的20.3%和9.4%降至18%和9%.(完)
--编译 李婷仪;审校 张涛
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