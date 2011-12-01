版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 12:02 BJT

〔东京汇市〕欧元大涨後暂时持稳缓歇,澳元小跌

* 欧元回稳,先前因央行联合行动激励劲扬

* 澳元小跌,回吐上日大涨2.8%的部分升幅

* 空头回补可能推升欧元涨向1.36美元--交易商

* 市场等待欧元区解决危机措施

* 西班牙周四稍晚将标售公债

路透新加坡12月1日电---欧元周四回稳,上日曾大涨,因全球主要央行联合行动,缓解欧债危机引发的信贷紧张;澳元则回吐一部分涨幅.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐