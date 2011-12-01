〔东京汇市〕欧元大涨後暂时持稳缓歇,澳元小跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元回稳,先前因央行联合行动激励劲扬
* 澳元小跌,回吐上日大涨2.8%的部分升幅
* 空头回补可能推升欧元涨向1.36美元--交易商
* 市场等待欧元区解决危机措施
* 西班牙周四稍晚将标售公债
路透新加坡12月1日电---欧元周四回稳,上日曾大涨,因全球主要央行联合行动,缓解欧债危机引发的信贷紧张;澳元则回吐一部分涨幅.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。