〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,观察央行如何因应经济变局

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月1日电---台湾债市主流券殖利率周四涨跌互见.虽有全球六大主要央行联手提供廉价美元融资、中国下调银行存款准备金率等两大讯息灌顶,但台债依旧僵在既有狭幅区间,交投气氛相当冷清.
对於这种自外於国际金融市场的走势,交易商无奈地认为,除非台湾央行有进一步的调控动作,否则殖利率还是会僵持在区间之内.
"五年券100/6有先动,但一看怎麽还是这几家在做,没量就不用玩了."一银行业交易员说.
另一票券商交易员则认为,台债对国际间的重大消息反应冷淡,显见後续只有本地央行的降息预期,以及筹码面因素有机会对市场造成影响.首要先观察央行是否还会继续标售1,000亿台币的364天期存单.
美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及英国、加拿大、日本与瑞士的央行周三表示,将从12月5日起调降现有美元互换额度成本50个基点,并将安排双边互换以进一步提供其他币种流动性.[ID:nCN1254050]
中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]
收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值
年期 期别 (基点) (亿台币)
5 100/6 A00106=TWO -0.73 1.0260 1.0212-1.0350 44.5
10 100/9 A00109=TWO +0.33 1.3226 1.3210-1.3295 63.0
20 100/7 A00107=TWO -0.35 1.7750 1.7700-1.7752 2.5
交易商指出,昨日中国意外下调存款准备金率,有引发市场对央行可能跟进下调利率的想像空间,100/6殖利率未因股市暴涨打击,反而逆转向下,就是反映了这个预期.
"(降息)预期的确有比较高一些,但台湾与中国的状况还是不同吧."一票券业交易员说.
另一银行业交易员则指出,要观察央行近期的动作是否有变化,若还是照样标售与发行定期存单,在短率丝毫没有松动向下迹象的话,债市殖利率铁定还是继续盘整.
年期 期别 收盘价
30 100/8 A00108=TWO 没有成交
20 100/7 A00107=TWO 1.7750
10 100/9 A00109=TWO 1.3226
5 100/6 A00106=TWO 1.0260
2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)
--记者 董永年; 审校 曾祥进
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。