〔台湾债市〕殖利率涨跌互见,观察央行如何因应经济变局

路透台北12月1日电---台湾债市主流券殖利率周四涨跌互见.虽有全球六大主要央行联手提供廉价美元融资、中国下调银行存款准备金率等两大讯息灌顶,但台债依旧僵在既有狭幅区间,交投气氛相当冷清.

对於这种自外於国际金融市场的走势,交易商无奈地认为,除非台湾央行有进一步的调控动作,否则殖利率还是会僵持在区间之内.

"五年券100/6有先动,但一看怎麽还是这几家在做,没量就不用玩了."一银行业交易员说.

另一票券商交易员则认为,台债对国际间的重大消息反应冷淡,显见後续只有本地央行的降息预期,以及筹码面因素有机会对市场造成影响.首要先观察央行是否还会继续标售1,000亿台币的364天期存单.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及英国、加拿大、日本与瑞士的央行周三表示,将从12月5日起调降现有美元互换额度成本50个基点,并将安排双边互换以进一步提供其他币种流动性.[ID:nCN1254050]

中国人民银行周三晚间宣布,从12月5日(下周一)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点.此举标志货币政策拐点显现,未来有望进一步松动.[ID:nCN1253188]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -0.73 1.0260 1.0212-1.0350 44.5

10 100/9 A00109=TWO +0.33 1.3226 1.3210-1.3295 63.0

20 100/7 A00107=TWO -0.35 1.7750 1.7700-1.7752 2.5

交易商指出,昨日中国意外下调存款准备金率,有引发市场对央行可能跟进下调利率的想像空间,100/6殖利率未因股市暴涨打击,反而逆转向下,就是反映了这个预期.

"(降息)预期的确有比较高一些,但台湾与中国的状况还是不同吧."一票券业交易员说.

另一银行业交易员则指出,要观察央行近期的动作是否有变化,若还是照样标售与发行定期存单,在短率丝毫没有松动向下迹象的话,债市殖利率铁定还是继续盘整.

年期 期别 收盘价

30 100/8 A00108=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.7750

10 100/9 A00109=TWO 1.3226

5 100/6 A00106=TWO 1.0260

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)