更正:〔欧洲金融〕西班牙债券收益率在三批标债中料将创下14年高位

(更正:因译文有误,内文第五段应改为....略低於"周三"稍早水准"...,非"今日")

路透马德里12月1日电---西班牙的借款成本周四可能跳升至14年高位,因欧元区债务危机进入关键阶段,投资人思忖还要等多长时间才会看到飙升的收益率吓跑债券买家.

西班牙财政部希望标售分别在2015年、2016年及2017年到期的三种债券,来筹资27.5-37.5亿欧元,而原先规划是标售新的三年期指标债.

分析师表示,标债可望进展顺利,就像意大利周二标售三年和10年券的情况.意大利标债吸引不错买需,但收益率跳升至让公共财政难以为继的水准.

西班牙标债的收益率可能大致同於次级市场的水准.

2015年到期的西班牙公债周三尾盘报约5.65%,2016年债券报5.5%,2017年债券则报5.83%,全都略低於周三稍早水准.有报导称欧洲央行正买进西班牙和意大利债券.

以该水准来看,2016年债券的标售收益率将创下五年券自1997年以来最高水准.(完)