更正:〔欧洲金融〕西班牙债券收益率在三批标债中料将创下14年高位

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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(更正:因译文有误,内文第五段应改为....略低於"周三"稍早水准"...,非"今日")
路透马德里12月1日电---西班牙的借款成本周四可能跳升至14年高位,因欧元区债务危机进入关键阶段,投资人思忖还要等多长时间才会看到飙升的收益率吓跑债券买家.
西班牙财政部希望标售分别在2015年、2016年及2017年到期的三种债券,来筹资27.5-37.5亿欧元,而原先规划是标售新的三年期指标债.
分析师表示,标债可望进展顺利,就像意大利周二标售三年和10年券的情况.意大利标债吸引不错买需,但收益率跳升至让公共财政难以为继的水准.
西班牙标债的收益率可能大致同於次级市场的水准.
2015年到期的西班牙公债周三尾盘报约5.65%,2016年债券报5.5%,2017年债券则报5.83%,全都略低於周三稍早水准.有报导称欧洲央行正买进西班牙和意大利债券.
以该水准来看,2016年债券的标售收益率将创下五年券自1997年以来最高水准.(完)
--编译 戴素萍;审校 白云
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。