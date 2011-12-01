〔台湾货币市场〕短率略见松动,月初资金调度充裕

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 短率略见走低
* 市场上票量不高,资金需求偏弱
记者 高洁如
路透台北12月1日电---台湾银行间短期利率周四走缓,虽然提存期尚未结束,不过进入月初银行调度余裕大增,资金充裕之下,让拆款利率有走低空间.
市场人士指出,在市场银根宽松之下,隔夜、一周内的拆款利率和上日相比,高位明显走低.以隔夜拆款利率高位来看,上日高点在0.78%,目前为止今日在0.75%.一位银根宽松的银行业人士说,由於短票量并不多,市场的资金需求也差,让拆出压力大增,利率也降格以求.
"今天给票券商和银行的拆出利率都比昨天降个1、2点,给大行库(公营银行)的更是不只了,"一位民营银行人士称.
本地时间14:30拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.402%,上日在0.397%;区间为0.299-0.75%,上日在0.299-0.78%.
2-7天拆款利率区间在0.392-0.78%,上日在0.392-0.79%.
**短票利率略低**
短票方面,票券商人士表示,市场上的票量不高,利率上短天期的短票利率略见走低,二周以上还是维持上日相同的水位.
一位票量短缺的票券商交易员就说,"我今天都不敢接电话,没有票可以卖银行啊!"
30天内短票银行间主要成交利率为0.85-0.86%,上日多在0.86%.
央行今日存单到期1,020.50亿台币,发行金额待稍晚公布.[TW/MMTCN]
本周央行存单到期共6,306.5亿台币.周五存单到期金额为2,466.50亿.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负53亿台币,累计超额准备为2,074亿台币,加计前期1%的超额准备为3,523亿台币.
**公债RP利率不变**
债市同业附买回(RP)利率持平.时序迈入12月,资金状况较昨日略偏宽松,投信与寿险都有资金流入,不过仍以优先承作公司债为主,公债受惠有限.
资金调度人士指出,今日有40亿台币富邦银金融债交割的紧缩因素,不过对资金调度没有影响,预料本月上旬RP利率将可持稳在既有水准,下半月因有央行理监事会议召开等变数,才会趋使短率朝可能的方向浮动.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,同於上日.(完)
--集体采写 董永年; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。