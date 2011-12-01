〔东京汇市〕欧元由先前涨势回稳,澳元小跌

* 欧元回稳,先前因央行联合行动激励劲扬

* 澳元小跌,回吐上日大涨2.8%的部分升幅

* 空头回补可能推升欧元涨向1.36美元--交易商

* 市场等待欧元区解决危机措施

* 西班牙周四稍晚将标售公债

路透新加坡12月1日电---欧元周四回稳,上日曾大涨,因全球主要央行联合行动,缓解欧债危机引发的信贷紧张;澳元则回吐一部分涨幅.

欧元EUR=持稳於1.3451美元,周三一度跳涨至一周高位1.3533,因之前美国,欧元区,加拿大,英国,日本和瑞士的央行联手向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金.[ID:nCN1254050]