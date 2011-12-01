〔东京汇市〕欧元由先前涨势回稳,澳元小跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 欧元回稳,先前因央行联合行动激励劲扬
* 澳元小跌,回吐上日大涨2.8%的部分升幅
* 空头回补可能推升欧元涨向1.36美元--交易商
* 市场等待欧元区解决危机措施
* 西班牙周四稍晚将标售公债
路透新加坡12月1日电---欧元周四回稳,上日曾大涨,因全球主要央行联合行动,缓解欧债危机引发的信贷紧张;澳元则回吐一部分涨幅.
欧元EUR=持稳於1.3451美元,周三一度跳涨至一周高位1.3533,因之前美国,欧元区,加拿大,英国,日本和瑞士的央行联手向面临信贷紧缩难题的欧洲银行业者提供成本较低的美元资金.[ID:nCN1254050]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。