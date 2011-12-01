〔表格〕台股外资及陆资大举买超164.80亿台币,连续第四日买超

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月1日电---台湾证券交易所周四资料显示,外资及陆资在台股大举买超164.80亿台币,已连续四日买超,上交易日为买超39.89亿.
三大法人今日合计买超199.58亿台币,上交易日修正後为买超24.16亿.
以下为本月以来三大法人日买卖超纪录(单位为亿台币,r为修正後数字):
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
12/1 +164.80 +24.31 +10.47 +199.58
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本月累计 +164.80 +24.31 +10.47 +199.58
以下为2011年1月以来三大法人单月买卖超纪录(单位为亿台币):
月份 外资 自营商 投信 合计
11月 -617.26 -64.10 -31.58r -712.94r
10月 +513.04r +15.62 +41.80r +570.46r
9月 -786.80 -74.88 +29.75r -831.93r
8月 -1,903.50r -112.26 +102.59r -1,913.16r
7月 -607.98r +58.58 +89.20r -460.20r
6月 -217.42r -85.14r +54.32r -248.24r
5月 -182.49r -1.01 +5.29r -178.21r
4月 +970.95 +40.71r -48.07r +963.59r
3月 -361.12 -31.16 +6.73 -385.54
2月 -971.17r -137.11r -59.29 -1,167.57
1月 +993.45 -69.16 -77.32 +846.97 (完)
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--记者 董永年; 审校 丁淑琴
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。