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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 15:20 BJT

〔欧洲个股〕法国兴业银行将出售飞机及船舶融资业务--报载

路透巴黎12月1日电---华尔街日报周四报导称,由於法国兴业银行(SOGN.PA)希望降低自身的美元融资需求,目前计画卖掉旗下飞机船舶融资业务,并停止为美国及亚洲的杠杆收购案提供融资.

报导引述知情人士称,法兴正在邀请亚洲投资人对旗下飞机及船舶贷款资产提出开价,因为美国及欧洲的潜在买主显得兴趣不大.这批贷款资产价值数十亿美元.

上个月消息人士向路透指出,法兴正在卖出价值逾6亿欧元的地产贷款,以减少相关曝险.

尚无法取得法兴的公司主管评论.(完)

--编译 蔡美珍;审校 张涛

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