〔欧洲个股〕法国兴业银行将出售飞机及船舶融资业务--报载

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透巴黎12月1日电---华尔街日报周四报导称,由於法国兴业银行(SOGN.PA)希望降低自身的美元融资需求,目前计画卖掉旗下飞机船舶融资业务,并停止为美国及亚洲的杠杆收购案提供融资.
报导引述知情人士称,法兴正在邀请亚洲投资人对旗下飞机及船舶贷款资产提出开价,因为美国及欧洲的潜在买主显得兴趣不大.这批贷款资产价值数十亿美元.
上个月消息人士向路透指出,法兴正在卖出价值逾6亿欧元的地产贷款,以减少相关曝险.
尚无法取得法兴的公司主管评论.(完)
--编译 蔡美珍;审校 张涛
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。