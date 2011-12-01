〔台湾央行〕共发行947亿台币存单,发行余额减少73.5亿

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透台北12月1日电---台湾央行周四表示,今日共发行947亿台币存单,相较存单到期金额1,020.5亿,存单发行余额减少73.5亿.
央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期908亿台币,利率为0.87%;91天期34亿台币,利率为0.93%.另外, 182天期存单为5亿台币,利率为1.05%.
央行上日共发行1,083亿台币存单.
央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,774.95(7,848.45-73.5)亿台币.
拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负53亿台币,累计超额准备为2,074亿台币,加计前期1%的超额准备为3,523亿台币.(完)
--记者 高洁如; 审校 黄凯
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。