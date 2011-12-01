〔台湾央行〕共发行947亿台币存单,发行余额减少73.5亿

路透台北12月1日电---台湾央行周四表示,今日共发行947亿台币存单,相较存单到期金额1,020.5亿,存单发行余额减少73.5亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期908亿台币,利率为0.87%;91天期34亿台币,利率为0.93%.另外, 182天期存单为5亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行1,083亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,774.95(7,848.45-73.5)亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周三当日超额准备为负53亿台币,累计超额准备为2,074亿台币,加计前期1%的超额准备为3,523亿台币.(完)