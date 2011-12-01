〔日本债市〕公债期货反弹,受国际央行行动及10年期新债结果支撑

路透东京12月1日电---日本公债期货周四跌至四个月低点後出现反弹,金融商品全面获得提振,因全球主要央行联合行动,减轻银行融资压力.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)、欧洲央行(ECB)以及英国、加拿大、日本与瑞士的央行周三表示,将从12月5日起调降现有美元互换额度成本50个基点,并将安排双边互换以进一步提供其他币种流动性.[ID:nCN1254050]