〔台湾央行〕将於29日召开第四季理监事会议,机构多认为维持利率不变

欧洲个股：检察官曾并未对大众汽车监督委员会成员展开调查
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透台北12月1日电---台湾央行一位不愿具名的官员周四称,央行将於本月29日召开第四季的全体理监事会议.
根据路透10月间对金融机构的调查显示,17家金融机构中有14家认为台湾央行第四季将维持利率不变.
台湾央行在9月间已暂停先前连续五次的升息举措,重贴现率目前在1.875%的近二年高位.(完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
路透汉堡2月9日 - 德国检方表示，他们并未对德国下萨克森州州长Stephan Weil，或其他大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)监督委员会中与废气排放丑闻有关的成员展开调查。
路透沙特KHOBAR 2月9日 - 沙特新闻机构SPA报导指出，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)与委内瑞拉外长和能源部长周四于利雅德会面，以检视油市状况，以及审视维持油市稳定的重要性。
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。