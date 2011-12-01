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货币新闻 | 2011年 12月 1日 星期四 16:22 BJT

〔台湾央行〕将於29日召开第四季理监事会议,机构多认为维持利率不变

路透台北12月1日电---台湾央行一位不愿具名的官员周四称,央行将於本月29日召开第四季的全体理监事会议.

根据路透10月间对金融机构的调查显示,17家金融机构中有14家认为台湾央行第四季将维持利率不变.

台湾央行在9月间已暂停先前连续五次的升息举措,重贴现率目前在1.875%的近二年高位.(完)

--记者 高洁如; 审校 张喜良

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