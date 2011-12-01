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亚洲 | 2011年 12月 1日 星期四 17:01 BJT

〔台湾债市〕100/9期借券成交15亿台币,加权平均利率0.7559%

路透台北12月1日电---台湾柜台买卖中心公布,周四等殖成交附条件交易行情相关借券细节如下:

期别 成交值 最高利率 最低利率 加权平均利率 可交易余额 (上日余额)

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100/9 15 0.8300 0.7000 0.7559 159.0 (163.0)

注:约定天数为一天,借券成交值单位为亿台币.无条件省略小数点後数值,利率单位为%.(完)

--记者 董永年; 审校 黄凯

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