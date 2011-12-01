〔台湾汇市〕台币/美元收涨1.99角至三周高位,各国央行联手稳定信心

路透台北12月1日电---台币兑美元TWD=TP周四收盘升值1.99角,全球主要央行联手降低美元融资成本,稳定了市场信心,投资者增加风险偏好.而台股劲扬带动外商银抛汇,令台币升至三周以来高位.

此前高位是11月9日时台币兑美元收在30.066.汇银人士表示,台币盘初即见停损的抛汇力道出笼,央行也入市平稳汇价,阻升台币.不过随着台股劲扬3.98%收市,盘中除见外商银猛力抛汇之外,也见出口商跟进.

但也有交易商认为,尽管各国央行联手行动挽救了市场岌岌可危的信心,但欧债问题仍持续难解,今日股汇双双大涨,难保不是一日行情.

"你看一个月的NDF价格没什麽变,可见大家对欧债问题还是疑虑很大,"一位外商银行交易人士表示.无本金交割远期外汇市场中,收盘後美元/台币一个月在价平附近,报-0.010/0.005.

此外,交易人士也说,大家预料央行会入场阻升台币,"尤其是30的价位央行一定会力守,..所以台币在30.1,各方仍然相当谨慎,"一位本地银行交易员说.他们估计明日台币汇价区间在30.00-30.30.

台湾股市周四大幅收高3.98%,追随全球股市劲升走势,此前全球主要央行携手行动以遏制欧洲银行业流动性紧缩,且中国调降银行存款准备金率.金融保险类股.TFNI为今日最大赢家.[ID:nCT0486889]而外资周四也扩大买超台股至164.8亿台币,是连续四日的买超. [ID:nCT0486889]

纽约汇市中,美元周三下挫,因全球主要央行携手行动降低美元融资成本,以及良好的美国经济数据,促使投资者转向收益较高的货币.发达经济体央行先前宣布,将采取行动防止在欧洲出现信贷紧缩.这令投资者的风险偏好重新回升,推高澳元、新西兰元、加元和欧元等货币.[ID:nCN1254272]

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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日

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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准

PNDF

美元/台币一个月期 -0.010/ 0.015 -0.005/0.010

美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.145/-0.115

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