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债券 | 2011年 12月 1日 星期四 18:27 BJT

〔欧元债市〕西班牙发行37.5亿欧元短期债券,但收益率创14年高位

路透伦敦12月1日电---西班牙周四发行37.5亿欧元短天期公债,发行金额达到预期区间的高端,且吸引不错买需,但西班牙财政部举债成本创14年来最高.

周四发行的2015年及2017年到期公债,投标倍数皆为2.7倍,平均得标收益率分别为5.187%及5.544%.

2016年到期公债投标倍数为2.8倍,平均得标收益率为5.276%.(完)

--编译 蔡美珍;审校 丁琦

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