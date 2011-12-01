〔欧元债市〕西班牙发行37.5亿欧元短期债券,但收益率创14年高位

路透伦敦12月1日电---西班牙周四发行37.5亿欧元短天期公债,发行金额达到预期区间的高端,且吸引不错买需,但西班牙财政部举债成本创14年来最高.

周四发行的2015年及2017年到期公债,投标倍数皆为2.7倍,平均得标收益率分别为5.187%及5.544%.