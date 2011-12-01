〔加拿大股市〕收低,全球制造业数据疲弱打击银行股及资源类股

美股业绩：可口可乐公布连七季营收下滑，美元升值致海外营收缩水
路透2月9日 - 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。
路透多伦多12月1日---加拿大股市周四下跌,此前已连涨三日.银行股和资源类股转跌,因全球制造业数据疲弱,且投资人担心欧债问题可能挥之不去.
虽然加拿大两大银行股营收优於预期,但银行股仍挫低逾1%.此前亚洲及欧洲公布的制造业数据重燃市场对全球经济放缓的疑虑.
多伦多道明银行(TD.TO)下跌2.2%至71.90加元,领跌金融股并拖累大盘.加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)挫低1.3%至72加元.两家银行公布季度获利均增加逾50%,但股价仍然受挫.
"昨天股市上涨那麽多,证券市场能守住大多数涨幅已经相当不错了,"温哥华Global Securities的分析师兼研究部副总裁Elvis Picador说.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收低90.82点,或0.74%,报12,113.29点.
该指数周三创下2009年3月以来单日最大涨幅,上涨逾4%.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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