《台湾报摘》--经济日报12月2日

* 头版头条:

--行政院院会通过经济景气因应方案,祭出现金补助全民换购节能家电,明年元旦起,为期三个月,补助汰旧换新节能冷气机、电冰箱及洗衣机,每项补助2,000台币.这项措施将掀起农历年前後30万台家电换购潮,带动约79亿台币消费.

* 其他:

--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示,即使市况严峻,鸿海明年不会裁员,还要再增加雇员,营收也会继续成长,且年增率不低於15%.专业投资人预估,鸿海明年合并营收有望挑战4兆(万亿)台币大关,续创历史新高.

--合库金控(5880.TW)董事长刘灯城指出,明年第二季完成10亿股现金增资,初步规划每股订价20台币,募集200亿台币资金,九成将用於银行,其余用於证券及人寿;未来也不排除并购证券公司,以扩大证券规模.

--华硕(2357.TW)至尊变形平板周四上市,执行长沈振来表示,华硕已跻身全球平板电脑领先行列.专业投资人预估,华硕明年平板电脑出货量将上看300万至400万台,较今年倍增,将与三星(005930.KS)争夺Android平板电脑龙头宝座.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.