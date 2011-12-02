《台湾报摘》--经济日报12月2日

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 头版头条:
--行政院院会通过经济景气因应方案,祭出现金补助全民换购节能家电,明年元旦起,为期三个月,补助汰旧换新节能冷气机、电冰箱及洗衣机,每项补助2,000台币.这项措施将掀起农历年前後30万台家电换购潮,带动约79亿台币消费.
* 其他:
--鸿海(2317.TW)董事长郭台铭表示,即使市况严峻,鸿海明年不会裁员,还要再增加雇员,营收也会继续成长,且年增率不低於15%.专业投资人预估,鸿海明年合并营收有望挑战4兆(万亿)台币大关,续创历史新高.
--合库金控(5880.TW)董事长刘灯城指出,明年第二季完成10亿股现金增资,初步规划每股订价20台币,募集200亿台币资金,九成将用於银行,其余用於证券及人寿;未来也不排除并购证券公司,以扩大证券规模.
--华硕(2357.TW)至尊变形平板周四上市,执行长沈振来表示,华硕已跻身全球平板电脑领先行列.专业投资人预估,华硕明年平板电脑出货量将上看300万至400万台,较今年倍增,将与三星(005930.KS)争夺Android平板电脑龙头宝座.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈蒨; 审校 林高丽
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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