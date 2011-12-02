《台湾报摘》--工商时报12月2日

* 头版头条:

--中国人行调降2码存准率,被视为紧缩货币政策大转向,中国股市落底讯号浮现,掀起国际资金随即进场回补部位.外资周四一口气买超台股达160亿台币,8月来持续低迷亚洲市场,有机会走出一波"股汇双涨"行情.

* 其他:

--为全力协助台商解决融资困境,继2005年中国大陆国台办与中国国家开发银行签署合作协议,针对台资企业设立300亿人民币专项贷款後,今日上午,国台办将与中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)签约合作,全力支持台资企业融资.消息人士透露,此次建行力挺台商,融资额度将是"无上限".

--行政院会周四通过经济景气因应方案,提出七大策略与十大焦点等短期措施.为促进投资,国科会与经济部决定两路并进,在台南分别建置台日创新园区(TJ PARK),吸引日商进驻,争取日企来台建立异地备援基地.

--在专利方面被日亚化打了六年,亿光(2393.TW)决定反击.亿光周四向东京地方法院提起诉讼,诉请日亚化停止散布关於亿光之不实侵权指控,并请求损害赔偿等.亿光说,这只是开始,接下来会在其他各国提告.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.