《综述》美国零售业11月同店销售整体而言虽成长,但几家欢乐几家愁

* 11月同店销售成长3.1%--汤森路透

* Kohl's、J.C. Penney、Target的11月营收低於分析师预估

* Costco、Limited、Macy's的11月营收优於预期

记者 Jessica Wohl 编译 张明钧

路透12月1日电---多家美国零售业者在11月以提早开门营业及扩大促销等策略而缴出佳绩,而那些固守旧有假日销售策略的业者则大受打击.

11月的赢家者为Macy's Inc(M.N)及Saks Inc SKS.N;Kohl's Corp (KSS.N)及J.C. Penney Co Inc (JCP.N)则为显然为输家.

整体而言,开业一年以上的同店销售一如预期地成长,而11月对於整体零售业而言至为关键.

零售业者必须马上展现其是否具有持续推动销售的能力,并且从中实现获利,否则在黑色星期五的周末大促销之後,大打折扣及消费者转趋冷淡,恐将导致2010年11月热络、12月冷清的景况重演,这是许多业者曾经历的梦靥.

"我们担心的是11月大幅打折过後,可能会使12月的营收提前入袋."Retail Metrics总裁Ken Perkins表示.

零售业者推出许多活动,例如在感恩节晚上推出深夜大抢购、网路购物免运费等等特别促销活动,以吸引那些面临经济压力而不愿消费的民众,不过J.C. Penney等连锁零售业者则决定不去使用过度疯狂的招数.

"真是几家欢乐几家愁."圣路易Edward Jones消费产业分析师Matt Arnold表示."看来几乎所有服务高收入消费者的连锁业者成为赢家,而许多折扣导向的连锁业者则是出师不利."

Kohl's同店销售下滑了6.2%,降幅居零售业之冠,与分析师的预期差距甚远.该公司股价应声大跌7%.

J.C. Penney表示,该公司决定在黑色星期五早上四点开门,而不是像Macy's及Kohl's等业者在午夜就开始营业,这是当日业绩受挫的原因,同时感恩节假期周末的销售也保持疲软.尽管该公司感恩节周末的网路销售畅旺,但这部分业绩会计入12月的数字中.

截至美国时间周四早上为止,有20家零售业者公布同店销售数据,根据汤森路透的计算,平均同店销售成长3.1%.2010年11月时,同店销售为跳升5.5%.

欲浏览美国11月零售业同店销售图表,请点选(link.reuters.com/zeb45s)

这份统计仅提供整体支出的概略情况,因沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)及百思买(Best Buy)(BBY.N)等主要连锁业者并未发布月度报告.(完)