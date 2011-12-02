〔金属期市〕伦铜持稳,有望录得五周以来首度周线收涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡12月2日电---伦敦期铜周五持稳在每吨接近7,800美元,因投资人正静待美国公布非农就业报告.铜价有望录得五周以来首度周线收涨,此前积极打击欧债危机的措施提振了市场人气.
0106GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3几无变动,报每吨7,795美元.
伦铜周三大涨逾5%,创下10月27日以来单日最大涨幅.此前全球主要央行采取具体行动,提供成本较低的流动性予欧洲银行,增添市场预期将有更多积极措施出台来化解已有两年之久的欧债危机.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。