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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 09:48 BJT

〔金属期市〕伦铜持稳,有望录得五周以来首度周线收涨

路透新加坡12月2日电---伦敦期铜周五持稳在每吨接近7,800美元,因投资人正静待美国公布非农就业报告.铜价有望录得五周以来首度周线收涨,此前积极打击欧债危机的措施提振了市场人气.

0106GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3几无变动,报每吨7,795美元.

伦铜周三大涨逾5%,创下10月27日以来单日最大涨幅.此前全球主要央行采取具体行动,提供成本较低的流动性予欧洲银行,增添市场预期将有更多积极措施出台来化解已有两年之久的欧债危机.

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