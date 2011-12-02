〔路透调查〕台股料在2012上半年见底,欧债及大选为主要影响因素

* 台湾加权股价指数在2012年中料来到6,800点,2012年底则来到7,900点

* 欧元区问题为主要影响因素,其次则是本地总统选举

记者 詹颖颐 编译 张明钧

路透台北12月1日电---路透调查显示,台股走势料将随着欧债危机的进展而起伏,由於违约情况料将在第一季达到高峰,台股也可能在2012上半年落底,而在2012年底前走升.

过去一周针对12位基金经理及分析师的调查预估中值显示,台湾加权股价指数.TWII料将在2012年6月底来到6,800点,年底前则走升至7,900点,较周四收盘价7,178.69点上涨10%.

9月调查时,分析师多预估指数将在明年6月来到6,550点;今年以来加权指数已经下跌20%.

在全球主要央行宣布采取联合行动以避免欧洲银行业者陷入信用紧缩後,全球股市周三大涨.

台湾将在1月14日举行总统大选,这将会影响经济及明年台股指数的表现,这与先前基金经理及分析师的预期有些差距,因两位主要总统候选人的支持度相当接近,导致选举结果存在不确定性.

瑞士信贷分析师Chung Hsu指出,选举结果可能造成两岸关系的前景出现变化,打乱两岸经济合作架构协议(ECFA)的签订进程、影响开放陆客来台的观光的时间表等等现任总统马英九自2008年掌权以来的扩大交流活动.

"我们相信投资人可能保持审慎,因选举较大成分上被视为风险因素,而非催化剂.随着年底临近,国民党可能败选的疑虑恐将加速类股轮动."

除了欧债危机及本地大选之外,台湾的经济成长、中国及美国领导层可能出现变化,均有可能牵动台股走势.

根据路透10月的调查,台湾经济成长料将在2012年第二季落底,当季料成长2.8%,创下2009年第三季以来的新低,之後在第三季回升至成长4.5%.

台湾政府上周小幅调降2011及2012年的经济成长预估,称欧洲危机所带来的经济问题已经重重打击市场信心,在此同时美国的成长也仍旧相当疲弱.[ID:nCN1242014](完)