〔台湾债市〕RP利率平稳,月初资金宽裕且投信余钱续流入

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北12月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五平稳.月初资金宽裕且场上未见明显紧缩因子,今日投信申购款持续流入;不过投信等业者对利率态度坚持,令RP利率仍不动如山.
交易商并表示,下周二(6日)虽有50亿台币的华南银行金融债交割,但近来投信和寿险资金供应不虞匮乏,加之央行未有特别收紧动作,市场资金面较为宽裕,预料下周RP利率可持於既有区间.
今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)
--记者 李盈蒨; 审校 张喜良
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。