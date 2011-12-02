版本:
中国
亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 11:56 BJT

〔台湾债市〕RP利率平稳,月初资金宽裕且投信余钱续流入

路透台北12月2日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周五平稳.月初资金宽裕且场上未见明显紧缩因子,今日投信申购款持续流入;不过投信等业者对利率态度坚持,令RP利率仍不动如山.

交易商并表示,下周二(6日)虽有50亿台币的华南银行金融债交割,但近来投信和寿险资金供应不虞匮乏,加之央行未有特别收紧动作,市场资金面较为宽裕,预料下周RP利率可持於既有区间.

今日公债10天期附买回利率主要成交在0.71-0.73%,与上日相同.(完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐