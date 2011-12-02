〔路透调查〕加拿大股市2012年料上涨,因欧债危机可望拨云见日

路透多伦多12月1日---路透调查显示,2012年加拿大股市将上涨,因政治决策者将弭平欧债危机,且加拿大及美国的经济数据正在改善,缓解了投资人对全球经济成长的疑虑.

路透调查在过去一周访问26位分析师的预估中值显示,加拿大及美国基本面走坚,将有助於和大宗商品连动性强的多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE在明年年中之前攀升至12,225点、明年年底前涨到12,500点.

该指数周三收高4.0%至12,204点,上述预估值分别较收盘点数高出0.2%和2.4%.

"欧洲将持续采取必要行动来稳定局势.我们认为欧元区不会分裂.即使真的如此,也是有序地瓦解,"密苏里州圣路易市Edward Jones的加拿大市场分析师Kate Warne说.

"因此,能源股将较能反映油价.因全球金融情势疑虑而严重受影响的金融类股将出现反弹,"

路透调查预估,S&P/TSX综合指数至明年中之前的区间为8,500-13,500点--这反映出不确定性及可能的剧烈震荡.明年底的目标区间为10,500-14,700点.

该指数今年迄今已下跌9%,去年为上涨14%,2009年涨幅为31%.(完)