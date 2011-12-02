〔路透调查〕德国股市料在2012年底来到6,500点,欧债危机为关键因素

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
* DAX指数料将在2012年中来到6,200点,2012年底来到6,500点
* 欧元区债务危机的解决方案为股市回升的关键
记者 Harro Ten Wolde/Daniela Pegna 编译 张明钧
路透法兰克福12月1日电---根据路透周四公布的季度调查,德国绩优股组成的DAX指数.GDAXI到2012年底时料上涨7%至6,500点,因欧元区决策人士将加强应对区域债务危机.
这项针对23位策略师进行的调查中值显示,DAX指数料将在2012年中来到6,200点,低於9月调查时预估的6,500点.
9月以来,希腊债务危机已经扩散至其他意大利等欧元区其他国家.欧元区将在下周末迎来一个相当关键的峰会,投资人多将之视为可能是避免欧元区解体的最後机会.
"就算提出了一套解决方案,问题也不会在一夕之间就获得解决."Schnigge Wertpapierhandelsbank主管Florian Weber称,预期2012年中DAX指数将跌至5,000点,为调查中最低的预估值."重要的是要提升陷入危机国家的收入,并恢复这些国家的竞争力.这需要花上3-4年的时间."
DAX指数今年以来大跌12%,该指数包含的大型银行股最近几个月遭到重创,如德意志银行(DBKGn.DE)及德国商业银行(CBKG.DE)等.德意志银行股价今年以来暴跌32%,德国商业银行更是惨跌70%.欧洲银行类股指数.SX7P则是跌逾三分之一.
"当前气氛极差."Bremer Landesbank股票策略师Wolfgang Duwe表示,不过他预期欧元区不会分崩离析.
**外部影响**
美国及中国的经济情势发展也将令DAX指数承压.
世界银行上周称,欧洲主权债危机对中国经济构成的风险不断升温,预料中国经济今年料增长9.1%,2012年成长步伐或放缓至8.4%.[ID:nCN1234642]
由於DAX指数成分股有很大一部份的营收及获利来自於海外,DAX指数亦反应海外的成长趋势,而不仅仅是国内景气的写照.
"我们已经习惯中国以两位数的速度成长,但这将不会持久下去.这不会是个灾难,但将会带来伤害,并导致市场受到更大的限制."Weber表示.
鉴於当前市况,部分人士不愿对未来押注."很抱歉,当前看来一些极端的情景可能出现...我们无法提供预测."一名驻法兰克福的交易商表示.(完)
--译文审校 王丽鑫
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