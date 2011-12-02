〔路透专访〕除非OPEC增产,否则布兰特料维持高於100美元--Mercuria

《全球汇市》美元上涨，投资人对特朗普总统税改计划寄予厚望
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。
路透伦敦12月1日电---全球能源交易巨擘Mercuria Energy Trading执行长Marco Dunand周四指出,除非石油输出国组织(OPEC)决定增加产量,否则布兰特原油可望维持在每桶100美元以上至明年.
他表示,全球石油供应紧俏,在可预见的未来,这应该会使北海布兰特原油LCOc1近月合约相对远期合约维持逆价差.
OPEC石油部长12月14日在维也纳开会讨论产量.业界分析师指出,在油价维持强劲之际,减产措施不太可能获得OPEC多数波斯湾国家成员支持.
Dunand表示,若发生重大地缘政治冲击,像是伊朗与西方国家发生战争,可能会非常大幅推升油价.
"基於中东的情况,风险是倾向上档,"Dunand称."市场已经开始反映一些与伊朗相关的紧张情势或冲突,但如果发生严重冲突,显然市场还有一大段需要反映."
"如果发生一场大规模冲突,且霍尔木兹海峡遭封锁,而这是我们目前并不预期发生的,那麽预期油价冲到130或150美元,并不算脱离现实.不过我认为这种情况发生的机率相当低."(完)
--编译 蔡美珍;审校 吴云凌
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