〔路透专访〕除非OPEC增产,否则布兰特料维持高於100美元--Mercuria

路透伦敦12月1日电---全球能源交易巨擘Mercuria Energy Trading执行长Marco Dunand周四指出,除非石油输出国组织(OPEC)决定增加产量,否则布兰特原油可望维持在每桶100美元以上至明年.

他表示,全球石油供应紧俏,在可预见的未来,这应该会使北海布兰特原油LCOc1近月合约相对远期合约维持逆价差.

OPEC石油部长12月14日在维也纳开会讨论产量.业界分析师指出,在油价维持强劲之际,减产措施不太可能获得OPEC多数波斯湾国家成员支持.

Dunand表示,若发生重大地缘政治冲击,像是伊朗与西方国家发生战争,可能会非常大幅推升油价.

"基於中东的情况,风险是倾向上档,"Dunand称."市场已经开始反映一些与伊朗相关的紧张情势或冲突,但如果发生严重冲突,显然市场还有一大段需要反映."

"如果发生一场大规模冲突,且霍尔木兹海峡遭封锁,而这是我们目前并不预期发生的,那麽预期油价冲到130或150美元,并不算脱离现实.不过我认为这种情况发生的机率相当低."(完)