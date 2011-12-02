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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 11:34 BJT

《外汇动态》美元兑泰铢跌破55日移动均线,可能下探30.677

0308GMT--美元兑泰铢THB=TH跌破55日移动均线,守在10月底至11月之间涨势的61.8%费波纳奇回档技术位附近.

美元兑泰铢微跌至30.830,跌破均线切入位30.870,并逼近回档位30.822.如果跌穿此回档位,可能下探76.4%回档位30.677.

不过投资人谨慎提防央行可能以买进美元干预.有些交易员说泰国央行从30.800起开始进场.一位泰国央行官员说,泰铢升势不大,走势仍与其它亚洲货币一致.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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