〔台湾央行〕共发行2,107.9亿台币存单,发行余额减少358.6亿

路透台北12月2日电---台湾央行周五表示,今日共发行2,107.9亿台币存单,相较存单到期金额2,466.5亿,存单发行余额减少358.6亿.

央行例行性各天期存单发行金额如下:30天期2,009.9亿台币,利率为0.87%;91天期83亿台币,利率为0.93%;182天期15亿台币,利率为1.05%.

央行上日共发行947亿台币存单.

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额为6兆7,416.35亿台币.

拆款中心数据PIBC显示,修正後周四当日超额准备为4亿台币,累计超额准备为2,099亿台币,加计前期1%的超额准备为3,548亿台币.(完)