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亚洲 | 2011年 12月 2日 星期五 14:04 BJT

〔路透基点〕镱钛科技启动11亿台币五年期贷款联贷案--RLPC

路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,镱钛科技的11亿台币五年期贷款已启动联贷案.

彰化商业银行为联贷主办行及额度分配行.

该贷款分成两部分,A部分为定期贷款,B部分为循环贷款.利率为商业本票二级市场利率加码90基点,将视借款者的财务状况而有所调整.

资金将用於资本支出和营运资本.

该案料将於本月底或1月初结束.

镱钛科技位於台中,生产医疗元件,为新上柜的公司.(完)

--编译 戴素萍;审校 隋芬

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