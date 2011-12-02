〔路透基点〕镱钛科技启动11亿台币五年期贷款联贷案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,镱钛科技的11亿台币五年期贷款已启动联贷案.
彰化商业银行为联贷主办行及额度分配行.
该贷款分成两部分,A部分为定期贷款,B部分为循环贷款.利率为商业本票二级市场利率加码90基点,将视借款者的财务状况而有所调整.
资金将用於资本支出和营运资本.
该案料将於本月底或1月初结束.
镱钛科技位於台中,生产医疗元件,为新上柜的公司.(完)
--编译 戴素萍;审校 隋芬
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。