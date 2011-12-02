〔路透基点〕金鹰商贸筹办2.2亿美元的首次贷款案--RLPC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国百货连锁运营商金鹰商贸在香港市场首次筹办2.2亿美元三年期贷款案.
花旗集团、恒生银行、汇丰、渣打及台北富邦商业银行为联贷主办行及额度分配行.这些牵头的银行现邀请其他银行加入联贷案,受邀者以下列三种等级参贷:
承贷3,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,获得含全部费用的价码为295个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点.
承贷2,000万-2,900万美元的银行获主办行头衔,可获290个基点费用.
承贷1,000万-1,900万美元的银行获得承办行头衔,获得285个基点费用;
该贷款案将透过金鹰商贸子公司金鹰(国际)贸易发展有限公司来办理,上市的金鹰商贸则将提供保担.
金鹰商贸在中国14个城市经营21家百货公司.其截至6月底的六个月中期净利较上年同期跳涨32.5%,至6.122亿元人民币,营收则为15.6亿元人民币.(完)
--编译 戴素萍;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。