〔路透基点〕金鹰商贸筹办2.2亿美元的首次贷款案--RLPC

路透香港12月2日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士称,中国百货连锁运营商金鹰商贸在香港市场首次筹办2.2亿美元三年期贷款案.

花旗集团、恒生银行、汇丰、渣打及台北富邦商业银行为联贷主办行及额度分配行.这些牵头的银行现邀请其他银行加入联贷案,受邀者以下列三种等级参贷:

承贷3,000万美元或以上的银行获委托主办行头衔,获得含全部费用的价码为295个基点,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码230个基点.

承贷2,000万-2,900万美元的银行获主办行头衔,可获290个基点费用.

承贷1,000万-1,900万美元的银行获得承办行头衔,获得285个基点费用;

该贷款案将透过金鹰商贸子公司金鹰(国际)贸易发展有限公司来办理,上市的金鹰商贸则将提供保担.

金鹰商贸在中国14个城市经营21家百货公司.其截至6月底的六个月中期净利较上年同期跳涨32.5%,至6.122亿元人民币,营收则为15.6亿元人民币.(完)